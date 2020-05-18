В Госдуме предложили распространить ипотеку в 6,5% на вторичное жилье

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил частично распространить льготную ипотеку в 6,5% на вторичный рынок жилья из-за недостатка новостроек. Об этом пишет RT.

Парламентарий в письме министру финансов РФ Антону Силуанову отметил, что в некоторых населенных пунктах, где существует потребность в новом жилье, отсутствуют необходимые объемы его строительства.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья»,

— говорится в документе.

По мнению Федорова, инициативу необходимо задействовать во всех населенных пунктах, кроме трех городов федерального значения и иных городов, в которых в соответствии с данными Минстроя и нацпроекта «Жилье и городская среда» имеется достаточное количество новостроек.

23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 года и при этом сохранится на весь срок кредита.