08 октября 2020, 12:00
В Беломорске молодой человек, походя, обокрал фото-сервис
Деньги, полученные за украденные вещи, вор пропил в Петрозаводске
Мужчина обратился в полицию Беломорска, заявив, что неизвестными похищены ноутбук и фотоаппарат, сообщает МВД Карелии.
Ущерб составил 35 000 рублей.
Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастен 29-летний мужчина.
По словам подозреваемого, он приехал навестить друга. Ночью отправился пройтись по городу и набрел на помещение фото-сервиса. Разбил окно, проник внутрь, похитил имущество, а утром отправился в Петрозаводск. После чего сбыл похищенное.
Незаконная выручка составила около десяти тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь.
В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.