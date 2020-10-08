В Беломорске молодой человек, походя, обокрал фото-сервис

Мужчина обратился в полицию Беломорска, заявив, что неизвестными похищены ноутбук и фотоаппарат, сообщает МВД Карелии.

Ущерб составил 35 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастен 29-летний мужчина.

По словам подозреваемого, он приехал навестить друга. Ночью отправился пройтись по городу и набрел на помещение фото-сервиса. Разбил окно, проник внутрь, похитил имущество, а утром отправился в Петрозаводск. После чего сбыл похищенное.

Незаконная выручка составила около десяти тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь.

В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.