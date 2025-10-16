Умеренные дожди пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 16 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +6,+8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +5,+10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+6, облачно, небольшой дождь.

В Сегеже +2+7, облачно, дождь.

В Сортавале до +9, облачно, небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря.