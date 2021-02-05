Умер обладатель премии «Оскар» Кристофер Пламмер

Американский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года. Артист ушел из жизни в своем доме в штате Коннектикут, сообщает издание Deadline со ссылкой на семью актера.

За свою карьеру Пламмер снялся более чем в ста фильмах. Самые известные из них - «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное» и «Ватерлоо».

В 2012 году за роль в картине «Начинающие» Майка Миллса Пламмер получил премию «Оскар» в номинации «лучший актер второго плана». В 2018 году он был номинирован на премию за роль в киноленте «Все деньги мира». Фото Reuters