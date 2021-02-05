Невеста внезапно умерла за несколько часов до собственной свадьбы

В Египте невеста умерла за несколько часов до собственной свадьбы. Причиной гибели молодой женщины стал сердечный приступ, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в одной из провинций в центральной части страны. Родственники забили тревогу из-за того, что 28-летняя женщина не выходила из своей комнаты и не открывала дверь. Помещение пришлось вскрывать. Невесту обнаружили в бессознательном состоянии.

Прибывший по вызову врач не смог ничем помочь и констатировал смерть женщины. Испытывала ли она до этого проблемы с сердцем, не уточняется. Фото nevesta.info