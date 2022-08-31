Участковые избирательные комиссии приступили к работе

Сегодня, 31 августа, ровно за 10 дней до единого дня голосования в регионе приступили к работе участковые избирательные комиссии, сообщили в республиканском ЦИК.

Всего в Карелии в организации и проведении выборов, которые состоятся 11 сентября, задействованы 463 участковых избирательных комиссии. В ЦИК напомнили, что с 31 августа заявление о голосовании по месту нахождения через систему «Мобильный избиратель» можно подать не только в ТИК, МФЦ и через портал Госуслуг, но и через любую удобную участковую комиссию.

«На сегодняшний день уже подано почти две тысячи таких заявлений от жителей Карелии. Также с сегодняшнего дня начался прием заявлений о голосовании на дому от граждан, которые не могут по состоянию здоровья прийти на избирательные участки. Такое заявление можно подать через УИК или портал Госуслуг», - проинформировали жителей республики.

Найти свой избирательный участок по адресу места жительства можно с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Фото: cikrf.ru.