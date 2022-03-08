«У нас нет ничего интереснее, чем жизнь в ансамбле»

Беседовала Ольга Малышева

12-14 марта в Петрозаводске пройдет третий Межрегиональный детско-юношеский фестиваль народного творчества «Хумахуш» имени Виолы Мальми. О том, зачем он нужен Карелии, мы говорим с Натальей КАШИРИНОЙ, идейным вдохновителем и организатором фестиваля, педагогом-балетмейстером Петровского дворца, почетным работником общего образования РФ, ученицей Виолы Мальми.

— Наталья Александровна, в третий раз вы собираете гостей не только из Карелии на свой фестиваль. Чем на этот раз собираетесь удивлять зрителей и участников?

— Сразу замечу, что нынешний фестиваль имеет особый посыл, потому что в этом году известному собирателю танцевального фольклора Карелии, балетмейстеру Виоле Генриховне Мальми исполнилось бы 90 лет! Это замечательная дата, которую с удовольствием отмечаем. Именно поэтому мы постарались изменить формат традиционного для нашего фестиваля «круглого стола». Он будет посвящен только жизни и творчеству Виолы и тому, как мы, ее последователи и почитатели, изучаем материалы, собранные ею, и что нового придумали.

Анита Дункерс, старшая дочь Виолы Мальми, расскажет о семье Мальми. Это та ниточка, которая позволит еще больше узнать о талантливейшей женщине Карелии. Руководители коллективов, специалисты поделятся своими изысканиями и новинками, а они есть, и, с моей точки зрения, очень любопытные. Приведу несколько высказываний участников. Руководитель ансамбля «Чудесники» из Санкт-Петербурга Марина Вершинина, которая многие годы дружила с Виолой Мальми, так отозвалась о ней: «Благодаря ее потрясающей энергетике, любви к карельскому танцу и мастерству ее последователей — балетмейстеров Николая Вахтерова, Натальи Кашириной и Натальи Вахтеровой, в ансамбле «Чудесники» появились такие постановки, как «Шинка», «Манитус», «Всё дело в шляпе», «Кругом – кругом». Мы были постоянными участниками мастер-классов Виолы и ее учеников, и это позволило нам создать свои собственные балетмейстерские работы, в которых используется традиционный народный материал и элементы современной хореографии — «Особенности национальной работы», «Куда ты, туда и я», «Карельские забавы», «Погуляли-поиграли». Это ли не сохранение и развитие наследия Виолы?»

Юлия Макарова, руководитель театра балета «Радуга» из Питкяранты, рассуждает так: «Всегда интересно соединять разные жанры в танце. Народный танец плюс балет дают огромное поле деятельности, идеи, вдохновение и творчество. Конечно, фундамент знаний и опыта карельского танца и традиций мы берем из книг и видеоматериалов, собранных Виолой Генриховной Мальми. Черпаем знания на мастер-классах у ее последователей и учеников Бориса Федотовича Шустова и Натальи Александровны Кашириной и в своих постановках соединяем их с собственной фантазией.

— Как я понимаю, «Чудесники» и «Радуга» будут участниками «Хумахуш-22». Кого еще ждете?

— Да, эти коллективы — наши давние партнеры, и мы рады снова встретиться с ними. Но у нас будут и «дебютанты». Впервые примет участие в фестивале ансамбль народной музыки ПетрГУ «Тойве», известный коллектив, который тоже сохраняет и развивает в молодежной студенческой среде фольклор финно-угорских народов.

Аутентичный материал покажет фольклорно-этнографический ансамбль «Kajahuš» («Кáяхуш», в переводе с карельского —- эхо). Как подчеркивает его руководитель Наталья Денисова, особенность «Кáяхуш» в том, что он стремится к аутентичности во всем: от манеры исполнения до костюмов. Многие участники ансамбля владеют карельским или финским языками в той или иной степени, что помогает овладеть тонкостями исполнения. А костюмы участников сшиты по образцам из музеев Карелии и являются неотъемлемой частью образа коллектива.

— Вы говорите, что стремитесь продолжать традиции вашего Учителя Виолы Мальми, а недавно «Кулкусет», коллектив, который вы создали, успешно выступил на фестивале «Энергия Севера», где его особенно отметили за то, что он сохраняет хореографию Василия Кононова. Это не противоречит первоначальной цели — идти путем Виолы Мальми?

— В Карелии не так много балетмейстеров, на которых мы равняемся. Наш долг — сохранить, воспроизводить и развивать то, что создано до нас. Народностей в Карелии много, и мы прежде всего должны изучать и представлять молодому поколению культуру карелов, вепсов, финнов. Имена балетмейстеров, ярко представивших ее нам, звучат так: вепс Василий Иванович Кононов, финка Хельми Ивановна Мальми и собравшая море карельских танцев и игр Виола Генриховна Мальми. Поэтому считаю своим долгом изучать это, ставить и передавать молодому поколению. К сожалению, уже сегодня многие, не только дети, но и взрослые, не знают этих имен. Печально... Но для этого и родился фестиваль! Кстати, его названием послужил головокружительный танец «Хумахуш», которым начинались все программы Виолы Мальми.

Хочу особо пригласить на «Круглый стол Виолы Мальми», который состоится 12 марта в 12.15 в «Петровском дворце» на ул. Красной, 8, студентов колледжа культуры, консерватории, тех, кому имя Мальми дорого и свято. Очень хочется познакомить с этой талантливейшей и энергичной женщиной молодое поколение, потому что многие, к сожалению, даже не знают, кто она.

— Когда мы говорим о Виоле, то отмечаем ее удивительный талант: она собирала фольклор, ставила аутентичные танцы и игры, и при этом у нее получались абсолютно современные программы, понятные всем. Сегодня детям, которые растут с гаждетами в руках, интересен ли фольклор?

— Как-то я стала рассказывать ребятам, что в моем детстве были танцевальные вечера — дискотеки в школе, и спросила, в каких тусовках они общаются, что и как танцуют в своей компании? Они ответили: «А у нас нет танцев, мы танцуем в «Кулкусет»! Интересней, чем в ансамбле, ничего у нас нет»...

Конечно, это не современные танцы, не хип-хоп… Но это и не аутентичные танцы, которые танцуют в этнографических коллективах. Мы обращаемся к фольклору, интерпретируем его. Уже не первый год ставим спектакли и сказки, а это очень привлекает детей и даже родителей, которым интересны культура и история нашего края. Они теперь вместе с детьми выходят на сцену. В конце-концов, все искусство родом из фольклора… И, как показывает наш опыт, он не пахнет нафталином и в эпоху гаджетов вполне способен увлечь детей и взрослых.

— Фестиваль — третий по счету и первый в условиях пандемии. Как она скажется на его проведении?

— Мы очень волновались, что из-за нее мы не можем принять и пригласить всех желающих, сделать фестиваль интересным и объединяющим. Но теперь очень радуемся смягчению и отмене некоторых ограничений, потому что артистам, а тем более детям, признание и полный зал зрителей — одна из составляющих успеха. Это объединяет и дает полное ощущение радости и необходимости того, чем мы занимаемся.