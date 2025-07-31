Избирком республики поддержит участников программы «Герои Карелии»

В избирательной комиссии Карелии прошла рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы поддержки участников специальной военной операции. Как отметил председатель избиркома республики Алексей Бахилин, с самого начала СВО избирательная система Карелии оказывала реальное содействие и помощь военнослужащим.

- Наши члены избирательных комиссий неоднократно, в том числе и я, были в командировках в зоне боевого соприкосновения и оказывали содействие военнослужащим в реализации избирательных прав. Занимались организацией органов власти, местного самоуправления на новых территориях страны. По результатам этой работы наши коллеги были удостоены государственных наград Российской Федерации и поощрений президента Российской Федерации,

— рассказал Алексей Бахилин.

На встрече присутствовал Сергей Чернобровин, действующий участник СВО и член участковой избирательной комиссии города Петрозаводска. Он неоднократно участвовал в организации выборов, которые проводились в Карелии. Недавно боец прошел отбор в региональную кадровую программу «Герои Карелии» и после возвращения со спецоперации будет проходить обучение.

- Я с 18 лет состою в участковой комиссии, член комиссии с правом решающего голоса. До службы в последний раз я работал на выборах осенью 2022 года, после СВО планирую продолжить эту деятельность. Я полностью поддерживаю, что нужно ветеранов ресоциализировать и давать шанс пробиться на посты. Это проверенные лица, которые словом и делом доказали свою преданность Родине,

— сказал Сергей Чернобровин.

Члены избиркома Карелии на встрече почтили память своих коллег, погибших при выполнении боевых задач. Двое из них — жители Карелии: Александр Паршин, председатель участковой избирательной комиссии Кемского района, и Юрий Копач, заместитель председателя участковой избирательной комиссии Пряжинского района. За мужество, отвагу и самоотверженность они удостоены государственных наград.

Фото: Оксана Кудряшова