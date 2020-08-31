Туристки из Мурманска поблагодарили карельских инспекторов за спасение

65-летняя автоледи из Мурманска Марина Алексеевна прислала письмо в МВД Карелии с просьбой поощрить сотрудников ГИБДД за помощь на дороге, сообщается на сайте МВД по РК.

При возвращении в Мурманскую область из отпуска, автора письма с подругой постигла неприятность - примерно в 18 км от города Сегежа машина сломалась. Путешественницы не смогли продолжить свой путь дальше, а отсутствие зоны покрытия мобильной связи осложняло ситуацию.

Женщины обратились за помощью по телефону экстренной службы. Вскоре прибыл экипаж ДПС в составе Константина Архипова, Сергея Щербакова и Марата Ферзилаева.

Полицейские выяснили причину неисправности и установили, что на месте ее не устранить.

«Они взяли на себя все вопросы по эвакуации, сделали это так, как бы это сделали наши сыновья»,

– пишет Марина Алексеевна в письме.

Передав автомобиль специалистам сервиса, автоинспекторы помогли иногородним гражданкам найти место отдыха. По завершении ремонта автомобиля и после отдыха, женщины продолжили свой путь.

Начальник полиции Сегежского района объявил инспекторам дорожно-патрульной службы Константину Архипову, Сергею Щербакову и Марату Ферзилаеву благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей.