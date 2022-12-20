Туристам помогут наработать необходимые походные навыки

На территории спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске появился новый объект. Он представляет собой набор вертикальных и горизонтальных опор, на которых можно отрабатывать походные навыки – переправы, спуски, подъемы. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Карелии.

Как пояснили специалисты ведомства, необычные тренажеры помогут не только начинающим туристам, но позволят проводить тренировки, а также организовывать соревнования по лыжному и пешеходному туризму регионального и всероссийского уровня.

22 декабря с 16:00 до 18:00 на комплексе состояится первая открытая тренировка, на которую приглашаются спортсмены, тренеры и зрители. // Фото: gov.karelia.ru