Трое детей разбились на мотоцикле в Карелии

Вечером 23 августа на подъезде к поселку Матросы в Пряжинском районе произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 18 часов. По данным ведомства, 13-летний юноша сел за руль мотоцикла Racer RC110N и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле».

В результате аварии пострадали мотоциклист, а также его 12-летний и 13-летний пассажиры. По факту ДТП проводится проверка. Фото ГИБДД Карелии