24 августа 2022, 10:54
Трое детей разбились на мотоцикле в Карелии
Проводится проверка по факту аварии в Пряжинском районе
Вечером 23 августа на подъезде к поселку Матросы в Пряжинском районе произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Инцидент случился в 18 часов. По данным ведомства, 13-летний юноша сел за руль мотоцикла Racer RC110N и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле».
В результате аварии пострадали мотоциклист, а также его 12-летний и 13-летний пассажиры. По факту ДТП проводится проверка. Фото ГИБДД Карелии