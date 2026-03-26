Три тысячи жителей Прионежья получили качественное водоотведение

Модернизацию новых КОС завершили в конце прошлого года. Запуск станции позволил обеспечить качественное водоотведение для более 3 тысяч человек, проживающих не только в поселке Шуя, но и в деревнях Бесовец, Верховье, а также на станции Шуйская. В настоящее время на объекте идет набор биомассы для очистки и выхода на проектную мощность.

На новой КОС в Шуе вода проходит очистку по современной технологии «Биодиск». Она разработана специально для небольших населённых пунктов и эффективнее обычных очистных сооружений. Комплекс обеспечивает трехступенчатую очистку воды с применением погружных вращающихся биофильтров (биороторов). На первом этапе сточные воды очищаются механически на решетках и песколовках, на втором – биологически с помощью нитри-денитрификации. Затем вода проходит более глубокую очистку от соединений фосфора, взвешенных и органических веществ и УФ-обеззараживание.

Кроме того, станция оснащена приемной камерой для слива отходов с вакуумных машин, обслуживающих частный сектор Прионежского района. Ввод объекта позволит повысить качество очистки стоков, а также снизить антропогенную нагрузку на реку Шуя и Онежское озеро.

Модернизация коммунальной инфраструктуры – прямой вклад в экологию и качество жизни людей,

– отметил Артур Парфенчиков.

Отметим, строительство объекта велось с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия (2023-2027 годы)». Разрешение на ввод новой КОС в эксплуатацию получено в декабре прошлого года.