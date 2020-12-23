Три опасных астероида летят к Земле

В NASA сообщили о приближении к Земле трех «потенциально опасных» астероидов. Согласно расчетам, космические тела пролетят мимо нашей планеты 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый большой из астероидов приблизится на расстояние около трех миллионов километров, его диаметр - около 200 метров. Этот астероид последний раз приближался к Земле в январе 2020 года. В следующий раз небесное тело пролетит мимо Земли в декабре 2021 года.

По классификации NASA, «потенциально опасными» считаются все космические объекты, которые находятся на расстоянии в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр более 460 футов (около 140 метров). (фото bbc.com)