Тренер назвал лучшие упражнения, которые помогут накачать пресс

Выполнять шесть упражнений для пресса предложил фитнес-тренер Эбенезер Самуэль. Ставку следует сделать не на количестве, а на качестве их выполнения. Тогда можно добиться результата – убрать живот и сделать красивый рельеф. Рекомендации приводит издание MenToday.

Эксперт предлагает выполнять велосипед, боковую планку с подъемом ноги и обратные скручивания. Также следует делать подъем гантели из положения лежа, отжимания с гантелями, махи гантелью.

Добиться лучших результатов поможет и пересмотр питания, а также подсчет калорий и достаточное количество воды. // фото unsplash.com/ Ayo Ogunseinde