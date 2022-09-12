Трактор не достался обманутому жителю Карелии

С недобросовестным продавцом в одной социальных сетей столкнулся 37-летний петрозаводчанин. Мужчина обратился в полицию с заявлением, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, передает пресс-служба МВД республики.

На прошлой неделе через группу в социальной сети мужчина нашел объявление о продаже трактора. Он связался с автором и узнал, что товар находится в Санкт-Петербурге. Чтобы забронировать покупку, он перечислил задаток - 10 тысяч рублей. Однако трактор так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовно дело. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при осуществлении покупок через интернет – есть вероятность столкнуться с мошенниками»,

- предостерегают правоохранители. Фото: pxhere.