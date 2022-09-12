В День трезвости в Петрозаводске отловили несколько пьяных водителей

Не все жители Петрозаводска поддержали идею всероссийского Дня трезвости, который праздновался 11 сентября. Некоторые горожане решили сесть в этот день пьяными за руль, отмечает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Так, в минувшие выходные в городе от управления были отстранены десять нетрезвых автомобилистов. Двое из них ранее уже попадались на подобном нарушении. Также были выявлены пятеро водителей, севших за руль, не имея прав.

В Госавтоинспекции напомнили, что пьяному водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность. За езду без прав предусмотрен штраф в размере 5000 - 15000 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска