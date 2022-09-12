«Макси», детская поликлиника и баня на Красной остались без воды

Сегодня в 10:30 в Петрозаводске без холодной воды осталась часть зданий в центре города. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, вода пропала в ТРЦ «Макси», в бане на улице Красной, в детской поликлинике №1. Также ресурс исчез из ряда других домов на улицах Дзержинского, Кирова, Еремеева, Красная и на проспекте Ленина.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. Фото «Петрозаводск говорит»