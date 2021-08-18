Типография «Ворлд Принт»: доверяйте профессионалам

Широкоформатная печать – это специальная технология, которая позволяет получить большое изображение в высоком разрешении. Ее часто используют в производстве наружной рекламы, основной целью которой является привлечение внимания клиентов к продуктам или услугам.

Широкоформатная печать баннеров, рекламных щитов и билбордов имеет ряд преимуществ:

Низкая стоимость, изготовление в кратчайшие сроки, высокое разрешение изображений.

Нанесение рисунков на разные виды материалов.

Стойкость к внешним факторам окружающей среды.

Простой монтаж и легкая транспортировка готовых изделий.

Возможности технологии широкоформатной печати

С помощью данного метода можно не только изготавливать наружную рекламу, но и изделия для интерьера, которые размещаются внутри помещений. Технология позволяет добиться высокого разрешения, что крайне важно при просмотре изображений вблизи. Широкоформатная печать позволяет создавать уникальные фотообои, рекламные материалы. С ее помощью можно делать красочные презентации, стенды информационного формата, производить оформление витрин, транспорта, изготавливать афиши.

Плоттерная резка

Посредством данного метода можно создавать фигурную полиграфическую продукцию в соответствии с требованиями заказчика. Технология дает возможность получать точные и правильные формы изделий с учетом макета конкретного клиента. Плоттерная резка в Москве – это технологичный способ создания полиграфии (визиток, листовок, открыток, флаеров, пригласительных, наклеек). Оригинальное оформление рекламных материалов позволит привлечь большее число клиентов, что в перспективе способствует увеличению прибыли бизнеса.

Особенности технологии плоттерной резки

Высечка материала по заданным параметрам осуществляется посредством специального оборудования – плоттера. Устройство эффективно работает с картоном и бумагой, пленкой и некоторыми видами пластмасс. Происходит рассечение и перфорирование до подложки материала, в результате чего заказчик получает изделие необходимой формы.

Достоинства метода – доступность и универсальность. Заказывать продукцию плоттерной резки могут как частные лица, так и организации. Профессиональное оборудование способствует получению точных и ровных вырезов, что важно при изготовлении наружной рекламы для разных сфер деятельности и других видов полиграфической продукции.

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