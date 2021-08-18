Типография «Ворлд Принт»: доверяйте профессионалам
Широкоформатная печать – это специальная технология, которая позволяет получить большое изображение в высоком разрешении. Ее часто используют в производстве наружной рекламы, основной целью которой является привлечение внимания клиентов к продуктам или услугам.
Широкоформатная печать баннеров, рекламных щитов и билбордов имеет ряд преимуществ:
- Низкая стоимость, изготовление в кратчайшие сроки, высокое разрешение изображений.
- Нанесение рисунков на разные виды материалов.
- Стойкость к внешним факторам окружающей среды.
- Простой монтаж и легкая транспортировка готовых изделий.
Возможности технологии широкоформатной печати
С помощью данного метода можно не только изготавливать наружную рекламу, но и изделия для интерьера, которые размещаются внутри помещений. Технология позволяет добиться высокого разрешения, что крайне важно при просмотре изображений вблизи. Широкоформатная печать позволяет создавать уникальные фотообои, рекламные материалы. С ее помощью можно делать красочные презентации, стенды информационного формата, производить оформление витрин, транспорта, изготавливать афиши.
Плоттерная резка
Посредством данного метода можно создавать фигурную полиграфическую продукцию в соответствии с требованиями заказчика. Технология дает возможность получать точные и правильные формы изделий с учетом макета конкретного клиента. Плоттерная резка в Москве – это технологичный способ создания полиграфии (визиток, листовок, открыток, флаеров, пригласительных, наклеек). Оригинальное оформление рекламных материалов позволит привлечь большее число клиентов, что в перспективе способствует увеличению прибыли бизнеса.
Особенности технологии плоттерной резки
Высечка материала по заданным параметрам осуществляется посредством специального оборудования – плоттера. Устройство эффективно работает с картоном и бумагой, пленкой и некоторыми видами пластмасс. Происходит рассечение и перфорирование до подложки материала, в результате чего заказчик получает изделие необходимой формы.
Достоинства метода – доступность и универсальность. Заказывать продукцию плоттерной резки могут как частные лица, так и организации. Профессиональное оборудование способствует получению точных и ровных вырезов, что важно при изготовлении наружной рекламы для разных сфер деятельности и других видов полиграфической продукции.
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