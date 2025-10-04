Телевизоры перестанут работать в ряде районов Карелии

На неделе с 6 по 12 октября в Карелии ожидаются отключения вещания телеканалов. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр Карелии.

Так, отключения вещания ожидаются в населенных пунктах Боровой, Вирандозеро, Видлица, Калевала, Костомукша, Салми, Эссойла.

Причиной временных неудобств станут плановые профилактические работы.

