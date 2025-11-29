Таксистов из Карелии предупредили о проверках

В Карелии с 1 по 3 декабря пройдет профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений у таксистов. Об этом сообщают в пресс-службе госавтоинспекции края.

Инспекторы ДПС будут тщательно проверять водителей легковых такси и микроавтобусов до 8 пассажирских мест. Правоохранители оценят законность коммерческой деятельности, как они соблюдают правила перевозки людей.

Мероприятие направлено на повышение безопасности перевоз и выявление нелегальных работников в сфере такси.