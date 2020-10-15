Подрядчики создали в Петрозаводске некомфортную городскую среду

В 2020 году Карелия получила огромные средства на создание комфортной городской среды. Примерно половина денег ушло в Петрозаводск, где идут работы по благоустройству семи общественных территорий, в том числе в микрорайоне Соломенное и в районе Сулажгорского кирпичного завода.

Освещенные пешеходные дорожки в парках, урны и скамейки, детские и спортивные площадки, оборудованные места для выгула собак, - на все это карельская столица получила около 60 миллионов рублей. В карельском министрое уверены, что программа по созданию комфортной среды будет выполнена в срок и в полном объеме. Петрозаводчане, напротив, бьют тревогу, говоря о свинском отношении со стороны подрядчика. По их мнению, вместо комфортной городской среды уничтожили даже то, что было создано раньше.

Журналисты нашего издания побывали в трех городских парках, которые попали в федеральную программу. Оказалось, что рабочих и след простыл, а вместо комфортной среды царит грязь и запустение. Подробнее о том, что происходит на самом деле, а не в отчетах чиновников, читайте в нашем материале.