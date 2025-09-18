Свет пропал в домах на нескольких улицах в Петрозаводске

Сегодня в 14:50 в Петрозаводске ряд потребителей остался без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, свет пропал в домах на бульваре Интернационалистов, в проезде Фонтанном, на улицах Паустовского, Хейкконена, Раевского. Причиной случившегося стала авария на централизованных сетях.

Ведутся восстановительные работы. Специалисты пока не готовы назвать срок их завершения.

