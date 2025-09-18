18 сентября 2025, 16:12
Синоптики обещают до 16 градусов в пятницу в Карелии
Кратковременный дождь ожидается в большинстве районов республики 19 сентября
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 19 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +13,+15°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный, на севере и западе северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°С, днем +11,+16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, облачно, без осадков.
В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +15, облачно, дождь, гроза.
Геомагнитная обстановка в норме.