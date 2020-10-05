Сумку с картами и документами украли в Петрозаводске прямо из машины

В полицию Петрозаводска обратился горожанин и заявил о том, что в разгар дня в его автомобиль, припаркованный на одной из улиц Кукковки, проник неизвестный, сообщает МВД по Карелии.

Из салона пропала сумка, в которой находились документы, беспроводные наушники и кошелек с банковскими картами. Ущерб был оценен в 5 000 рублей.

После этого, стало известно, что неизвестный расплатился в магазинах принадлежащей заявителю картой, лишив его более 4 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого – 33-летнего жителя Петрозаводска, ранее уже преступавшего закон.

Как оказалось, тот смог проникнуть в автомобиль потому, что двери не были заперты.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 и ч.ю 1 ст. 159.3 УК РФ.