Женщину заподозрили в убийстве сына в Сегеже

56-летнюю жительницу Карелии заподозрили в убийстве сына. По версии СУ СК по РК, преступление произошло во время ссоры родственников в Сегеже.

Подозреваемая женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напала на 39-летнего сына с ножом. Как предполагают следователи, женщина причинила ему телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте.

Впоследствии подозреваемую заключили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. Наказание за подобное злодеяние предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.