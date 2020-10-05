05 октября 2020, 09:52
Происшествия

Женщину заподозрили в убийстве сына в Сегеже

Преступление было совершено во время ссоры родственников

56-летнюю жительницу Карелии заподозрили в убийстве сына. По версии СУ СК по РК, преступление произошло во время ссоры родственников в Сегеже.

Подозреваемая женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напала на 39-летнего сына с ножом. Как предполагают следователи, женщина причинила ему телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте. 

Впоследствии подозреваемую заключили под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. Наказание за подобное злодеяние  предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.

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Метки: 
Убийство
конфликт
ссора
Следком по РК
СУ СК по РК
Сегежа
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нож