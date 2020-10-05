Серьезный пожар произошел на севере Карелии

Серьезный пожар был потушен в минувшее воскресенье, 5 октября, в Лоухском районе Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, поздним вечером в 22 часа 18 минут на пульт Единой службы «01» поступило сообщение о том, что на улице Кемской горит штабель дров. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Лоухи, Чупа, Амбарный и Кестеньга. Так же к месту происшествия был вызван пожарный поезд из города Кандалакша. Но помощь соседей не потребовалась, так как карельские пожарные справились с пожаром самостоятельно, и поезд вернули обратно.

В результате пожара огнем были повреждены шпалы на площади 450 квадратных метров. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. Проводится проверка.