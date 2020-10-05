Ночью неизвестные спалили сразу два автомобиля у жителя Кондопоги

Сегодня ночью, в понедельник 5 октября, у кондопожанина неизвестные подожгли сразу два автомобиля, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По словам источника, сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило в 04:47. В нем говорилось, что горят два легковых автомобиля.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествия и приступили к тушению горящих автомобилей. В результате возгорания у автомобилей «ВАЗ-2107» и «Рено Логан» огнем были повреждены моторные отсеки. Обе машины принадлежали одному хозяину – жителю Кондопоги. По словам очевидцев, оба автомобиля загорелись одновременно.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Среди приоритетных версий, умышленный поджог.