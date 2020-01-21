Судимые граждане хотят стать депутатами Сортавальского горсовета

В органы местного самоуправления Сортавальского района рвутся граждане имеющие судимость, пишет Центр политических и социальных исследований республики Карелия. Досрочные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва должны пройти 1 марта 2020 года.

По данным издания, выдвижение кандидатов завершилось, начинается их регистрация. На данный момент можно утверждать, что в выборах хотят принять участие четыре партии и группа кандидатов-самовыдвиженцев (5 человек). Среди кандидатов имеются люди с криминальным прошлым, хотя у всех у них судимости к настоящему времени погашены.

«Двое судимых кандидатов в списке у ЛДПР, причем у одного из них аж четыре судимости, где фигурируют такие статьи УК РФ как насилие, побои, хулиганство, уничтожение чужого имущества (странно, что жириновцы рискуют выдвигать такого кандидата). У эсеров – двое кандидатов с погашенной судимостью, в том числе и бывший глава Сортавальского района Сергей Рыжков, некогда осужденный за взятку и получивший реальный срок»,

– сообщает издание.

Еще один бывший мэр Сортавалы Сергей Козигон, баллотирующийся в депутаты горсовета от партии «Единая Россия», не числится в качестве судимого в прошлом. Хотя в отношение него возбуждалось уголовное дело, когда он был главой города (2011-2015 годы). Судебное дело длилось долго, но, судя по документам поданным Козигоном в избирком, судимости за ним не числится. То есть вина мэра не была установлена в суде.

Напомним, Глава республики Артур Парфенчиков подписал закон о роспуске совета Сортавальского городского поселения в первых числах декабря 2019 года. В документе говорится, что горсовет распущен на основании федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» на основании решения Сортавальского городского суда. 24 июля 2019 года суд установил, что горсовет не проводил заседания в течение трех месяцев.

Кризис власти в Сортавальском районе разразился в феврале 2019 года. Шесть депутатов городского совета Сортавалы заявили о сложении полномочий. В соответствии с Уставом Сортавальского городского поселения совет правомочен в случае присутствия 2/3 депутатов от установленной численности (по Уставу установленная численность – 15 депутатов). В результате с 25 апреля Сортавальский городской совет не мог принять ни одного решения, в том числе решения о прекращении полномочий депутатов и о назначении новых выборов. Причина – неприятие местными депутатами правительственной идеи объединения двух муниципальных образований: Сортавальского городского поселения и Хелюльского городского поселения. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Укрощение строптивых». В Сортавале – кризис власти».