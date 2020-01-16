16 января 2020, 21:15
Путин назначил Мишустина новым главой правительства
Михаил Мишустин представит новый состав кабинета министров в ближайшие дни
Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации»,
- говорится на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.
В четверг Госдума согласовала кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина. Как передает ТАСС, Мишустин пообещал, что представит новый состав правительства в ближайшие дни.