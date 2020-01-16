16 января 2020, 16:02
Политика

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра

Никто из депутатов Госдумы не выступил против предложенной Владимиром Путиным кандидатуры нового главы правительства

Сегодня на заседании Госдумы депутаты проголосовали за кандидатуру нового премьер-министра правительства.  

383 депутата согласились с выбором президента назначить на эту должность нынешнего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Против не выступил никто, 41 депутат воздержался. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, кандидатуру нового премьера в Госдуму внес Владимир Путин после того, как глава кабмина Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства.

Фото: ria.ru

Обсудить
просмотр
161316
Метки: 
Госдума
Владимир Путин
Михаил Мишустин
премьер-министр
правительство