Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра

Сегодня на заседании Госдумы депутаты проголосовали за кандидатуру нового премьер-министра правительства.

383 депутата согласились с выбором президента назначить на эту должность нынешнего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Против не выступил никто, 41 депутат воздержался. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, кандидатуру нового премьера в Госдуму внес Владимир Путин после того, как глава кабмина Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства.

Фото: ria.ru