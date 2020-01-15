С 1 сентября учеников начальных классов обеспечат горячим питанием
Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал послание президента Федеральному Собранию. По словам руководителя региона, послание Владимира Путина «затронуло ряд важнейших вопросов, которые давно поднимались в обществе».
«Определены конкретные меры, решения, финансовые источники»,
− приводит слова губернатора пресс-служба правительства.
Парфенчиков выделил ключевые темы выступления президента –вопросы демографии, поддержка семей с детьми, значительное увеличение маткапитала.
«Очень важная тема – это горячее детское питание в школах. Наша задача – обеспечить уже с 1 сентября питание младших школьников в полном объеме»,
− отметил глава Карелии.
Вопрос развития системы здравоохранения Парфенчиков также рассмотрел на примере нашей республики. По сообщению пресс-службы, увеличение числа целевых бюджетных мест по медицинским специальностям в вузах призвано решить через несколько лет существующие проблемы с персоналом.
«С этого года мы предусмотрели помощь в строительстве индивидуального жилья для фельдшеров в небольших населенных пунктах»,
- сказал глава региона.