С 1 сентября учеников начальных классов обеспечат горячим питанием

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал послание президента Федеральному Собранию. По словам руководителя региона, послание Владимира Путина «затронуло ряд важнейших вопросов, которые давно поднимались в обществе».

«Определены конкретные меры, решения, финансовые источники»,

− приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Парфенчиков выделил ключевые темы выступления президента –вопросы демографии, поддержка семей с детьми, значительное увеличение маткапитала.

«Очень важная тема – это горячее детское питание в школах. Наша задача – обеспечить уже с 1 сентября питание младших школьников в полном объеме»,

− отметил глава Карелии.

Вопрос развития системы здравоохранения Парфенчиков также рассмотрел на примере нашей республики. По сообщению пресс-службы, увеличение числа целевых бюджетных мест по медицинским специальностям в вузах призвано решить через несколько лет существующие проблемы с персоналом.

«С этого года мы предусмотрели помощь в строительстве индивидуального жилья для фельдшеров в небольших населенных пунктах»,

- сказал глава региона.