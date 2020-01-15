Путин предложил кандидата на пост премьер-министра России

Глава государства Владимир Путин предложил кандидатуру на должность премьер-министра. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сегодня сообщает РИА Новости.

Сообщается, что президент провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность главы кабмина. Тот ответил согласием. После чего президент внес кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Ранее стало известно, что Путин намерен ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее нынешнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Сегодня после завершения посланию президента Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил об отставке нынешнего кабинета министров в полном составе.

Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт. В 2003 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. Работал в Международном компьютерном клубе. В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. С 22 августа 1998 года - заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года). С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года). В 2008-2010 годах - президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management. С 6 апреля 2010 года - руководитель Федеральной налоговой службы РФ.