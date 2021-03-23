Стражи порядка в Петрозаводске без утайки поведали, достают ли оружие

Пеший наряд патрульно-постовой службы в Суоярви в ответ на нож-секиру злодея применил табельное оружие! Это стало громкой новостью ровно 20 лет назад. Подобные случаи были редки в Карелии, потому что после использования служебного оружия при работе с населением милиционеров ожидала длительная разборка с начальством. Как следовало из отчета прокуратуры, пеший отряд патрульно-постовой службы был вызван ночью соседями нетрезвого жильца. Призывы уняться не были им услышаны. Когда в ход пошел нож-секира, милиционер выстрелил в нарушителя спокойствия из табельного оружия. По факту проводилась проверка.

Подобные случаи, конечно, происходили редко. После использования служебного оружия при работе с населением милиционеру предстояло долгое и не очень приятное общение с непосредственными начальниками. Сотрудники ППС, которые чаще всего встречались по долгу службы с рядовыми нарушителями, знали это, как родной устав. Поэтому к оружию прибегали в крайнем случае.

«Это когда уже прямая угроза жизни идет, когда против меня, например, оружие применить собираются, либо против граждан», - пояснил Денис Суховей, милиционер батальона ППС.

Сотрудники Патрульно-постовой службы совершали в те годы за смену по 20-25 выездов на разного рода нарушения. Среди них драки, грабежи, семейные скандалы, разборки бомжей, налеты на магазины. А также появление граждан на улице в нетрезвом виде. Вопиющая непрезентабельность последних — самое меньшее из зол. Надо ли говорить, что постовые часто исполняют роль именно «того третьего», который, когда двое дерутся — не мешай. Но у каждого своя работа, «мешать» приходится. Поэтому оскорбление, сопротивление, хамство и насилие со стороны граждан — дело обычное.

Не хамят при посадке в кутузку только те, кого милиционеры на своем жаргоне именовали «половиками». То есть те, кто доставляется в КПЗ в бессознательном виде. При этом существуют процедуры, которые малоприятны всем.

Например — личный досмотр перед определением в камеру. Именно во время досмотра к задержанному алкоголику может вдруг вернуться утраченная гордость. И с учетом того, что на руках у народа было невиданное доселе количество оружия и наркотиков, сотрудники ППС ожидали от нервных граждан чего угодно.

«Из себя можно выйти, конечно, но это потом чревато себе же и будет. Нужно как-то контролировать себя стараться, держать себя в руках. Психическая нагрузка очень большая», - отметил Суховей. Сотрудников правопорядка хотелось пожалеть — они чаще всего подвержены психологическим срывам (неслучайно милиционеры и суициды совершали). Они чаще других оказываются там, где хочется быть меньше всего. Они чаще всех наблюдают жизнь во всех ее неприглядных проявлениях.

Если раньше татуировка считалась неотъемлемым украшением персоны, пару лет проведшей в заключении, то в 90-е татуировка просто вошла в моду. Особенно у молодежи. Страсть к украшательству живет в человеке с давних времен. Одним из способов украсить свое тело является татуировка. Первые из них появились шесть тысяч лет назад. И они не выходили из моды. Даже наоборот — спрос на тату рос. Поэтому росло и количество мастеров, предлагающих свои услуги.

Но выполненные на коже рисунки были не всегда хорошего качества. Журналисты отправились поговорить с мастером тату Виктором: «Я много исправлял здесь в городе чужих работ, кто до меня что-то сделал. Но чтобы свою вещь исправлять — трудно представить даже такое».

Виктор на тот момент занимался этим видом искусства уже лет десять. По его словам, выучился этому делу сам, будучи художником. Но ни разу за свою работу ему не пришлось краснеть. Хотя накалывал он рисунки и механической бритвой «Спутник», иглой из струны, а краски изготавливал из кирзового сапога. Вообще, этим пользовались кустари в местах не столь отдаленных, но Виктор отрицал, что был на зоне. Возникает вопрос: а надо ли заводить на себе узоры, замешанные на крови? В Екатеринбурге как раз в 2001 году был случай — ВИЧ занесли через татуировку.

«Вообще, татуировка это вещь совершенно безопасная. А с другой стороны — опасная, как и все остальное», - сказал Виктор. Известные мастера пользуются одноразовыми иглами, и риска подхватить какую-нибудь заразу нет. Специалисты-косметологи утверждали, что с аллергией или раздражением после нанесения тату к ним пациенты не обращались.

«Это редко. Обращаются, но это чисто не как к врачу, а как к знакомой за советом. Но на прием специально не приходили», - заявила косметолог Наталья Олейник. Но бывает, что разукрашенный народ, посмотрев в зеркало, ужасается отражению и просит вернуть, как было. Особенно часто такое происходит с дамами, сделавшими перманентный макияж, который входил в моду.

-Чем вы можете помочь в случае,если человек хочет избавиться от татуировки?

-Мы ничем не можем помочь! - сообщила дерматолог-косметолог.

Так что тысячу раз подумайте, перед тем как отдаться моде и украсить себя безусловно эротичным, но неизбывным изображением. Которое может, во-первых, выйти из моды, а во-вторых, обвиснуть и состариться вместе с вами. Если же у вас отпала охота делать татуировку, а страсть к украшательству все-таки не прошла, займитесь боди-артом. Ощущения фантастические, безболезненные, а смывается все это мылом и водой.

Таким было 23 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото novate.ru)