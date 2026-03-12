Страшный дом сносят в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается снос аварийных зданий. Работы ведутся на Зареке, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, сегодня подрядчик демонтирует расселенный дом по адресу улица Луначарского, 10. В ближайшее время также будет снесен дом №17а по улице Луначарского.

