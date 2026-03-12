12 марта 2026, 15:04
Самолет страны НАТО наматывает круги вдоль границы с Россией
Над территорией Финляндии и Балтикой летают шведские самолеты-разведчики
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Шведский самолет-разведчик заметили вблизи границы с Россией. Борт летает над территорией Финляндии.
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции поднялся в воздух с авиабазы в Линчепинге утром 12 марта и несколько раз пролетел вдоль восточной границы Финляндии, сообщает РИА Новости. В какие-то моменты крылатый разведчик оказывался на расстоянии всего около 300 километров от Мурманска.
Еще один самолет-разведчик летает над Балтийским морем недалеко от шведского острова Готланд.
На днях сообщалось об американском самолете-разведчики у границ Калининградской области. Борт пересекал воздушное пространство Польши и Литвы.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о масштабных учениях НАТО в Финляндии, Швеции и Норвегии.