Мужчины Карелии активнее женщин искали подарки к праздникам

Накануне традиционных гендерных праздников россияне активно приобретали в подарок близким электронные устройства. При этом мужчины искали подарки к 8 Марта чаще, чем женщины к 23 Февраля. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Согласно российской статистике посещения онлайн-магазина, мужчины активнее стремились порадовать женщин — они заходили на сайт перед Международным женским днем на 12% чаще, чем в феврале. При этом женщины ко Дню защитника Отечества готовились с меньшим энтузиазмом — они к 23 Февраля были на 4% менее активны относительно кануна 8 Марта. Наибольший интерес к выбору подарков проявляли клиенты оператора в возрасте 35-44 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара. На Северо-Западе кроме петербуржцев самыми активными стали вологодцы, архангелогородцы, калининградцы и мурманчане.

Самыми популярными гаджетами в подарок по России традиционно остаются смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось 26% продаж в штуках и 80% в денежном выражении. При этом в Карелии к 23 Февраля в два раза выросли продажи смартфонов Samsung, а перед 8 Марта чаще покупали девайсы от Apple — бренд показал рост на 225%.

В этом году в подарок мужчинам в регионах России чаще брали ноутбуки — их продажи в феврале выросли в два раза в сравнении с январём, отметим, что в Карелии этот вид гаджетов спросом в качестве подарка не пользовался. На неделе перед 8 Марта активнее, чем на предыдущей, покупали умные часы (+50%). Кроме того, популярностью пользовались беспроводные наушники (+45%) и зарядные устройства (+31%).

Уже традиционно востребованными у жителей Карелии оказались пауэрбанки: перед 23 февраля их продажи выросли на 103% соответственно, а в преддверии 8 марта — на 101%.

Посетители интернет-магазина МегаФона не всегда готовились к праздникам заранее: больше всего заказов в феврале пришлось на 18 и 22 февраля, а в марте — на 6 и 7 марта. Чаще всего подарки искали в разгар рабочего дня: больше всего заказов в предпраздничные недели были оформлены с 12 до 15 часов дня.