День ветеранов боевых действий в Карелии планируют установить 1 июля

Инициативу выдвинули Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, вице-спикеры Ольга Шмаеник и Илья Раковский, депутаты Анна Лопаткина, Сергей Шугаев, Валентин Дорофеев, Татьяна Тишкова, Артем Валюк, Юрий Васильев, Вадим Андронов, Леонид Лиминчук, Ирина Кузичева, Алексей Хейфец, Марина Гуменникова, Александр Паккуев, Алексей Орлов, Лидия Суворова.

Согласно проекту, датой празднования предложено выбрать 1 июля.

Как пояснила председатель комитета Анна Лопаткина, новая памятная дата призвана объединить ветеранов, участвовавших в боевых действиях, локальных войнах и вооружённых конфликтах за пределами страны после 1945 года. Инициатива ранее получила поддержку оргкомитета «Победа» и уже реализована в 40 регионах России, включая восемь субъектов Северо-Запада.

Хотя на федеральном уровне 1 июля пока не имеет официального статуса, эта дата с 2009 года отмечается ветеранскими организациями по всей стране.

В обсуждении законопроекта приняли участие руководитель карельской региональной организации ветеранов Вооруженных Сил России Виктор Константинов, ветеран СВО и участник программы «Герои Карелии» Василий Боровинских, депутаты парламента, представитель Главы республики в Законодательном Собрании Юрий Шабанов.

По итогам заседания комитет рекомендовал принять документ в первом чтении.