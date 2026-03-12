12 марта 2026, 15:09
Карельские ученые изучили местные туффиты
Вулканическая порода из Карелии оказалась пригодной для дорожного строительства
Фото иллюстративное: freepik
Ученые Института геологии КарНЦ РАН провели исследования на соответствие требованиям к строительным материалам туффитов – вулканической породы, сообщили в пресс-службе учреждения.
Проводился анализ физико-механических свойств образцов с месторождения «Горелый Бор» в Кондопожском районе.
По предварительным данным ученых, туффиты в целом соответствуют требованиям для строительства, в том числе дорожного. Для более точного заключения необходимы дальнейшие исследования.
Сообщается, что лицензия на добычу полезных ископаемых на этом месторождении выдана до 2031 года.