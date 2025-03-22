Сто сорок колокольчиков собрались в одной коллекции

Глава Крошнозерского поселения Любовь Пономарева — коллекционер. Она на протяжении уже семи лет собирает колокольчики. Увидеть ее коллекцию можно на выставке в Доме культуры в селе Крошнозеро. Здесь представлены 140 звенящих экспонатов.

«Пока везла колокольчики на выставку, каждый из них издавал свой неповторимый звон»,

— рассказала Любовь Николаевна.

Все экземпляры, представленные на выставке, красивы и неповторимы.

Здесь колокольчики, сделанные из глины, чугуна, стекла, фарфора и даже дерева. Есть такие, которые «проехали» полмира, чтобы оказаться у своей хозяйки. Дети, родные и знакомые никогда не ломают голову, что привезти в подарок кампанофилу (так называют коллекционеров колокольчиков). Из любой поездки из-за границы или по России в чемодане дарителя всегда найдется место для очередного сюрприза жительнице Крошнезера.

Самый дорогой колокольчик для Любови Пономаревой — ангел-хранитель, подарок дочери. А вот оригинальные и красивые колокольчики обычно дарит сын, так как по роду своей деятельности он ездит по всему миру.

В 2013 году Любовь Пономарева взяла бразды правления Крошнозерским поселением в свои руки и с тех пор радеет за улучшение качества жизни на селе. Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации Любовь Николаевна Пономарева недавно рассказала о работе сельского поселения в 2024 году и задачах на 2025 год.