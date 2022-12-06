Специалисты рассказали, когда лучше покупать недвижимость

Специалисты по недвижимости считают, что, если у вас возникла потребность в продаже недвижимости, то откладывать этот процесс до лучших времен — не оптимальный вариант. Тем более, когда ваша жизненная ситуация требует решения.

Вообще, тактика ожидания на рынке недвижимости очень редко себя оправдывает. Дело в том, что мало кто может предсказать поведение рынка — слишком много факторов на него влияет, причем большая часть этих факторов абсолютно непредсказуема.

Было множество ситуаций, когда много клиентов, которые отказывались от покупки недвижимости в самом начале пандемии, ожидали, что стоимость квартир будет снижаться. А цены выросли, причем значительно. В итоге от покупки недвижимости им пришлось или полностью отказаться, или покупать существенно дороже, чем они могли это сделать, когда только принимали решение о покупке.

Аналогично проиграли продавцы квартир, которые в 2015 году откладывали решение о продаже, ожидая роста цен. В итоге им пришлось ждать ещё несколько лет до полного восстановления рынка. Или же выходить на сделку на условиях, значительно худших, чем те, что им изначально предлагали покупатели.

По словам агента по недвижимости, управляющего компанией «Недвижимость и Инвестиции» Виталия Пигаря, лучшее время покупки или продажи недвижимости — сейчас.

И ключевой шаг – найти грамотного, опытного, честного агента по покупке и продаже недвижимости , который даст ценный совет, назовет реальную стоимость вашей недвижимости и не будет стремиться занизить стоимость объекта.

Агентство «Недвижимость и Инвестиции» во главе с управляющим Виталием Пигарем успешно работает на рынке недвижимости Карелии уже 8 лет. Более 200 удачно проданных объектов и довольных клиентов подтверждают факт высокой репутации и профессионального подхода специалистов.

Моя работа - это помощь в продаже и покупке недвижимости, бесплатные консультации, сопровождение сделки, гарантия юридической чистоты. Занимаюсь вполне стандартными видами работ для моей профессии: арендой и продажей жилой, загородной и коммерческой недвижимости. Считаю самым важным качеством работы агента по недвижимости честность. Ведь именно благодаря ей зарабатывается репутация. К своей работе отношусь со всей ответственностью, ведь осознаю то, что для многих моих клиентов покупка или продажа недвижимости - это серьёзное и очень важное событие. Отзывы людей о результатах работы говорят сами за себя. Готов браться за реализацию ваших объектов любой сложности и с удовольствием окажу квалифицированный комплекс услуг для решения ваших потребностей в сфере недвижимости. Найду решение для Вас. Продам Вашу недвижимость по максимальной цен»,

- рассказал Виталий Пигарь.

За длительное время работы специалист помог многим людям в Петрозаводске и Карелии реализовать свою недвижимость и решить квартирный вопрос. Работая с Виталием, вы сотрудничаете не с одним агентом по недвижимости, а нанимаете целую команду профессионалов – от фотографов до квалифицированных юристов.

Обратиться за решением вопроса продажи или покупки недвижимости можно через личные сообщения Виталия Пигаря ВКонтакте, на сайте, по телефону: +7 965 817 11 88.

//Фото: https://www.vecteezy.com/free-photos

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