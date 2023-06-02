Специалисты предупредили об отключении теле- и радиоканалов в Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал расписание отключений сигнала на неделю с 5 по 11 июня.

Так, в Петрозаводске 6 июня с 8 до 13 часов замолчит радиостанция «Вести ФМ». В разные дни недели отключения телевидения и радио пройдут в Пудоже, а также в поселках Кубово, Ковера и Пудожгорский. График можно посмотреть по ссылке.

Временные перебои связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com