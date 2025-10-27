27 октября 2025, 11:51
Современная детская площадка появится на Кукковке
Детское пространство обустроят в Добрынинском сквере
Фото: скриншот видео "Сампо360"
Современная детская площадка появится на Кукковке. Она расположится в Добрынинском сквере между детской и строящейся взрослой поликлиниками, рассказали в Петросовете.
Сейчас на месте будущего игрового пространства — пустырь, но уже к концу ноября здесь появятся качели, горки, песочницы и различные игровые элементы. Установят скамейки, урны и фонари.
Какой должна быть детская площадка, жители Кукковки решали вместе с депутатами и администрацией Петрозаводска.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о благоустройстве еще одной территории в этом районе города — парка Беличий Остров.