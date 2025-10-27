Современная детская площадка появится на Кукковке. Она расположится в Добрынинском сквере между детской и строящейся взрослой поликлиниками, рассказали в Петросовете.

Сейчас на месте будущего игрового пространства — пустырь, но уже к концу ноября здесь появятся качели, горки, песочницы и различные игровые элементы. Установят скамейки, урны и фонари.

Какой должна быть детская площадка, жители Кукковки решали вместе с депутатами и администрацией Петрозаводска.

