27 октября 2025, 11:51
Общество

Современная детская площадка появится на Кукковке

Детское пространство обустроят в Добрынинском сквере
детская площадка_строительство
Фото: скриншот видео "Сампо360"

Современная детская площадка появится на Кукковке. Она расположится в Добрынинском сквере между детской и строящейся взрослой поликлиниками, рассказали в Петросовете.

Сейчас на месте будущего игрового пространства пустырь, но уже к концу ноября здесь появятся качели, горки, песочницы и различные игровые элементы. Установят скамейки, урны и фонари.

Какой должна быть детская площадка, жители Кукковки решали вместе с депутатами и администрацией Петрозаводска.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о благоустройстве еще одной территории в этом районе города парка Беличий Остров.

Обсудить
Метки: 
детская площадка
Кукковка
Поликлиника
песочница
качели