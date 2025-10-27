В Петрозаводске суд отправил киллера в колонию

55-летний житель Карелии заслушал приговор за преступления прошлых лет. Суд признал мужчину виновным в убийстве двух человек. Первое преступление он совершил в 1998 году, второе – в 2004. Ближайшие годы киллер проведет в колонии строгого режима.

Первой жертвой убийцы стал его знакомый. В лесу в Пряжинском районе из неприязни он ножом и камнем убил приятеля, а тело спрятал. Спустя годы ему предложили за семь тысяч долларов убить незнакомца. Он выследил жертву и из пистолета расстрелял на проспекте Невского в Петрозаводске. Потерпевший погиб на месте.

Суд приговорил киллера к 11 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Также осужденный выплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч по гражданскому иску. Приговор еще не вступил в законную силу.