Совфед учит граждан правильно толковать валежник

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации направил региональным властям памятку для граждан, осуществляющих сбор валежника для собственных нужд. Документ составлен Комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «в целях организации разъяснительной работы с населением». Из памятки можно почерпнуть массу полезной информации. Например, что при заготовке валежника разрешено использовать топор.

Собирать валежник гражданам России разрешили с 1 января 2019 года. Новая законодательная норма вызвала у общественности истеричный смех. Энергетическая ядерная сверхдержава одной рукой готовится колонизировать Луну, а другой – дозволяет местным жителям заготавливать высохшие ветки. Как говорится, будущее наступило.

Однако не все так просто. В Совете Федерации считают, что недостаточно дать гражданам право собирать мертвую древесину. Надо еще и научить их делать это правильно. А то они такого насобирают…

Для начала авторы памятки объясняют, что такое «собственные нужды». «К собственным нуждам граждан относятся потребности граждан и членов их семей в лесных ресурсах, предусматривающих конечное использования (Именно так, через «я». – Авт.) лесных ресурсов внутри семьи». Как видим, все излагается предельно изящно и понятно. Если вдруг кто-то все же не понял, поясним, что собранным валежником, к примеру, нельзя торговать. Кедровыми шишками торговать можно, а валежником – нельзя. И дарить валежник, видимо, тоже нельзя, ну разве что только внутри семьи. Отец сыну, сын сестре, сестра деду. Короче, сами разберетесь.

Далее. Чтобы граждане не запутались уже на этом этапе, Совете Федерации сопровождает памятку фотографиями. Их три, и на каждой изображены примеры валежника. Каждый снимок подписан: «Валежник».

– Необходимо обратить внимание, что сухостой к валежнику не относится, так же как и порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ и незаконных рубок. Важно понимать, что сухие, стоящие на корню деревья являются именно сухостоем, а не валежником, – сообщают авторы памятки. – Например, сухостойное дерево является мертвым, но оно продолжает стоять, а не лежать на земле, поэтому под определение валежника не попадает.

Судя по всему, в Совете Федерации невысоко оценивают уровень интеллекта адресатов. Потому что несложная, в общем-то, мысль в трех строчках повторяется несколько раз. А потом еще и закрепляется фотоснимком сухостойного дерева. «Не является валежником», подчеркивают авторы.

Пока что все было просто. Дальше начинаются сложности. Потому что, кроме деревьев сухостойных (которые точно не валежник), есть еще деревья ветровальные. А они могут как являться валежником, так и не являться!

"Необходимо обратить внимание, что деревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков отмирания, определять как мертвые не допускается. Ветровальные деревья, вывернутые с корневищем, не являются мертвыми деревьями. Они могут продолжать жить, расти и даже давать потомство",

– говорят составители документа.

Как отличить животе растение от мертвого? Есть ряд очевидных признаков.

"Признаки отмирания: отсутствие хвои и листвы, прекращение сокодвижения, частичное или полное отслоение коры, изменение цвета древесины, наличие стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие вредителей".

То есть, если вы пришли в лес зимой, когда листьев на деревьях нет, а исходный цвет коры вы не помните, надо просто понять, имеется ли у дерева сокодвижение. И сразу станет понятно, валежник это или нет.

При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензопил). Авторы памятки решили, что читатели ничего не знают о пилах и топорах, поэтому также сопроводили данный пункт иллюстрацией.

"Очень важно отметить, что незнание правильного толкования понятия валежник и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности", – резюмируют в Совете Федерации.

Это прекрасный документ. Во-первых, из него становится понятно, чем именно занимается Совет Федерации. А то многие недоумевают. Власти страны, где от тушения лесных пожаров отказались по соображениям экономической выгоды, всерьез озабочены тем, не унесет ли гражданин ненароком еще зеленую веточку. В России ежегодно незаконно вырубают леса на 11-12 миллиардов рублей, но главный враг природы – деревенский житель, который не смог на глазок определить наличие сокодвижения в лежащем дереве.

Удивительная способность игнорировать важное и сосредотачиваться на малозначительном! Впрочем, писать памятки о сборе валежника гораздо проще и приятнее, чем решать реальные проблемы. Особенно за казенный счет.