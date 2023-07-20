Сосиски и помидоры подорожали в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на основные продукты за неделю с 11 по 17 июля. Информация представлена на официальном сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подорожали бананы (8%), свекла (5,7%), помидоры (4,1%), яблоки (2,3%). Упали цены на картофель (10,2%), лук (4,3%), огурцы (3,3%), морковь (1,3%).

Из числа других товаров выросли цены на яйца, чай, хлеб, сосиски и сардельки (1,7-2,7%). Подешевели рис, подсолнечное масло и молоко (2-3%).

Мониторинг цен постоянно ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: freepik.com