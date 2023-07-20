Особый противопожарный режим отменили в Карелии

В Карелии с 20 июля отменен особый противопожарный режим, сообщается в паблике Питкярантского лесничества. Снят и запрет на разведение открытого огня в лесу, но пожароопасный сезон продолжается.

«Отмена режима связана со снижением класса пожарной опасности по условиям погоды в регионе»,

- сказано в сообщении. С 14 июля в регионе не произошло ни одного пожара в лесу.

Любителей лесных прогулок, туристов, грибников и всех жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности.



С начала сезона леса горели 89 раз, площадь лесных пожаров составила 338,5 га. // фото unsplash.com