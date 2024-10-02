Солнце помешает жителям Карелии смотреть телевизор

На экранах телевизоров жителей Карелии могут возникнуть помехи. Неполадки с техникой в региональном Минтрансе объяснили солнечной интерференцией. Это явление сезонное, оно способно вызывать помехи при приеме телепрограмм. В нашем регионе интерференция началась 27 сентября, продлится до 20 октября. Продолжительность помех может составлять от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

«В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит, на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи»,

- объяснили в паблике ведомства.

Инфраструктура сети РТРС защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, но Солнце все-таки может вмешаться в работу.

Любителям смотреть ТВ рекомендуют выключить и через пару минут включить телевизор или приставку. Если прием не восстановился, такое возможно у некоторых моделей приемников, следует в меню запустить автопоиск телеканалов. // фото unsplash.com/ Timon Studler