24 марта 2025, 11:41
Россия

Собаки покусали детей в российском регионе

В Краснодарском крае бездомные собаки напали на несовершеннолетних
Фото: unsplash.com / Alexandr Bendus

Бездомные собаки напали на трех детей в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным источника, трагедия произошла в Усть-Лабинске. Безпризорные животные набросились на детей, их возраст составлял 12, 13 и 18 лет. Собаки искусали подростков. Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Прокуратура района начала проверку по факту случившегося. А Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП.

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Краснодарский край
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