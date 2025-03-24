Собаки покусали детей в российском регионе

Бездомные собаки напали на трех детей в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным источника, трагедия произошла в Усть-Лабинске. Безпризорные животные набросились на детей, их возраст составлял 12, 13 и 18 лет. Собаки искусали подростков. Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Прокуратура района начала проверку по факту случившегося. А Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП.