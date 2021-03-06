Сегодня в Карелии стартовала лыжный поход на 550 километров

Сегодня утром, со станции Масельгская в Медвежьегорском районе стартовали участники гонки по «лыжне Антикайнена» сообщает Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Спортсменам предстоит преодолеть по лесам дистанцию в 225 или 550 км. Конечный пункт «большого» маршрута – поселок Кимасозеро.

Время на прохождение дистанции ограничено. На преодоление 225 км отведена неделя, на 550 км – 14 дней. В целях безопасности за туристами следует группа сопровождения на снегоходах.

27 февраля в Петрозаводске на «Фонтанах» был дан старт фестивалю «Нетающая лыжня», участие в котором может принять каждый житель республики. 550 километров на лыжах – такую задачу поставили перед участниками организаторы Фестиваля. Для достижения этой цели они дают целый год, наработать километраж можно на любой трассе. По завершении Фестиваля все участники получат сертификаты и попадут в виртуальный «Зал славы».

По сути, «Нетающая лыжня» – это реинкарнация, некогда очень популярной программы «Лыжня Антикайнена». Гонка, проводящаяся в рамках фестиваля, и стартовавшая сегодня – еще раз подтверждает этот вывод.

Фото с сайта правительства Карели / ИА «Республика» / Сергей Юдин