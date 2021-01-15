Сегодня резко подорожали автомобили Lada

Стоимость автомобилей Lada увеличилась на 10−39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Уточняется, что подорожание коснулось всех моделей, кроме Lada Niva. Меньше всего увеличилась цена Granta в кузове седан — она стала стоить на 10 тысяч рублей больше (теперь ее можно купить от 500 тысяч рублей). Lada Niva Legend (бывшая 4×4) подорожала на 12−14 тысяч (от 600 тысяч — за трехдверную и 645 тысяч — за пятидверную), Largus — на 15 тысяч (от 669 тысяч), Lada Xray — на 10−19 тысяч (от 680 тысяч).

Больше всего подорожало семейство Lada Vesta. Как пишет «Экономика сегодня», Vesta в кузове седан сейчас стоит на 20 тысяч рублей больше (от 704 тысяч), универсал — на 31 тысячу (от 791 тысячи), универсал в версии Cross — на 39 тысяч рублей (от 906 тысяч).